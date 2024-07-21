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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
11:40
Halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verileri ile uzun süredir yeni bir halka arz haberi duyurmamıştı. Bu noktada Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz haberi yatırımcıların gündeminde. Eşit dağıtım yapacak olan şirketin katılım endeksi, halka arz fiyatı, lot bilgisi ve aracı kurumu araştırılıyor. Peki, Dct Trading Dış Ticaret halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor, hangi bankalarda? İşte, halka arz takvimi!