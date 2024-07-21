Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:40

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

Halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verileri ile uzun süredir yeni bir halka arz haberi duyurmamıştı. Bu noktada Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz haberi yatırımcıların gündeminde. Eşit dağıtım yapacak olan şirketin katılım endeksi, halka arz fiyatı, lot bilgisi ve aracı kurumu araştırılıyor. Peki, Dct Trading Dış Ticaret halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor, hangi bankalarda? İşte, halka arz takvimi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

Dct Trading halka arz gündemde. Halka arz takviminde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 14,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bu kapsamda halka arz bilgilerini yakından takip eden yatırımcılar "Dct Trading Dış Ticaret halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor, hangi bankalarda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, SPK ile Dct Trading Dış Ticaret halka arz bilgileri!

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

DCT TRADİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz tarihi henüz netleşmedi.

Kısa süre içerisinde tarihlerin duyurulması beklenen Dct Trading halka arz fiyatı ise 14 TL olarak açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

DCT TRADİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dct Trading halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. Ancak Şirket bireysele eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacağı açıklandı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

DCT Trading halka arz büyüklüğü 525 milyon TL, halka açıklık oranı 28,85%'dir.

Toplamda 37 milyon 500 bin adet lot dağıtılacak. Şirketin lot dağılımı da ilerleyen zamanda paylaşılacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?
SON DAKİKA