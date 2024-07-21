HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | SPK duyurdu! Dct Trading Dış Ticaret A.Ş halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot?

Dct Trading halka arz gündemde. Halka arz takviminde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 14,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bu kapsamda halka arz bilgilerini yakından takip eden yatırımcılar "Dct Trading Dış Ticaret halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor, hangi bankalarda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, SPK ile Dct Trading Dış Ticaret halka arz bilgileri!