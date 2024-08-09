HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

Halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. Halka açılacak şirketler için 9-16 Ağustos halka arz takvimi sorgulanıyor. SPK takvimi yayımladı. İki yeni şirketin halka arz olmasının ardından detaylar araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte 9-16 Ağustos halka arz takvimi