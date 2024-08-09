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Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:25

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK'dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

Halka arz takvimi araştırılmaya başladı. Sermaye Kurulu Piyasası SPK tarafından iki yeni şirketin halka arzına onay verildi. Yatırımcılar halka arz takvimini ve halka arz olacak şirketleri takibe aldı. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 9-16 Ağustos 2024

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

Halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. Halka açılacak şirketler için 9-16 Ağustos halka arz takvimi sorgulanıyor. SPK takvimi yayımladı. İki yeni şirketin halka arz olmasının ardından detaylar araştırılıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte 9-16 Ağustos halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
KIRAÇ GALVANİZ halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 24,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.
Firmanın halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 26,47 olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

KIRAÇ GALVANİZ KAÇ LOT VERİYOR?
Sermaye Artırımı : 45.000.000 Lot

Dağıtılacak pay miktarı ilerleyen günlerde açıklanacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK’dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş HALKA ARZI NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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