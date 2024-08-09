Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:25
HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 SPK'dan duyuru: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler ne zaman talep toplayacak?
Halka arz takvimi araştırılmaya başladı. Sermaye Kurulu Piyasası SPK tarafından iki yeni şirketin halka arzına onay verildi. Yatırımcılar halka arz takvimini ve halka arz olacak şirketleri takibe aldı. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 9-16 Ağustos 2024