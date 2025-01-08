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Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
12:34
Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile takip edilen halka arz takvimi 2025 ocak ayı itibarıyla gündemde. 2 yeni şirketin halka açılmasıyla birlikte talepler de toplanmaya başladı. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerini açtı. Peki; Bu ay yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, ne kadar? İşte, güncel halka arz takvimi...