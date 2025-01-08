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Haberler Yaşam Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:34

Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile takip edilen halka arz takvimi 2025 ocak ayı itibarıyla gündemde. 2 yeni şirketin halka açılmasıyla birlikte talepler de toplanmaya başladı. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerini açtı. Peki; Bu ay yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir, ne kadar? İşte, güncel halka arz takvimi...

Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

Yeni halka arz var mı, ne zaman, ne kadar gibi sorular yatırımcıların takibinde. Taleplerin ardından borsada işlem görecek hisseler iniş ve çıkışlarına göre takip edilecek. İşte, 2025 Ocak halka arz takvimi...

Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz sürecinde 2 yeni şirket talep topluyor:

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

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Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Talep toplayan şirketlerin haricinde henüz bilgileri belirlenmeyen şirketleri taslak halka arzlar sekmesinden takip edebilirsiniz.

İşte, güncel şirketlerin halka arz bilgileri:

Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

GÜLERMAK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi: 8-9-10 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 125,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 32, 300, 000 Lot / Ek Pay: 6,460,000 Lot

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Açıklık: Yüzde 10.01

Halka Arz Büyüklüğü: 4,8 Milyar TL

Halka arz takvimi 2025 ocak: 2 yeni şirket talep topluyor! Yeni halka arz olacak şirketler hangileri, kaç lot verir?

EGE YAPI HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi: 6-7-8 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 61, 200, 000 Lot

Halka Açıklık: Yüzde 30,60

Halka Arz Büyüklüğü: 918 Milyon TL

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