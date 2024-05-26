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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 16:59

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi 27-31 Mayıs 2024 tarihleriyle sorgulanıyor. Son olarak Özyaşar Tel ve Onur Yüksek Teknoloji'nin talep topladığı takvim SPK bülteni ile araştırılıyor. Hisse fiyatı, Bist kodu, lot sayısı, dağıtım şekli, banka bilgisi ve daha birçok detay 3 yeni şirket için gündemde. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman? İşte, yeni halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

2024 Mayıs halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketlerin halka açıldığı takvimde talep toplama tarihleri bekleniyor. Yeni halka arzlar yakın mercek altına alındı. Peki; bu hafta yeni halka arz var mı, şirketler ne zaman talep toplanacak? İşte, 27-31 Mayıs 2024 halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

3 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. talep toplama tarihlerini tamamladı.

Sırada 3 yeni şirket var!

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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29 Mayıs itibarıyla halka açılıyor.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 55,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 20,500,000 Lot

Bist Kodu: HOROZ

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 34,68 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 75,000,000 Lot

Bist Kodu: YIGIT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL

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