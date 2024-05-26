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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
16:59
HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 MAYIS: 3 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Halka arz takvimi 27-31 Mayıs 2024 tarihleriyle sorgulanıyor. Son olarak Özyaşar Tel ve Onur Yüksek Teknoloji'nin talep topladığı takvim SPK bülteni ile araştırılıyor. Hisse fiyatı, Bist kodu, lot sayısı, dağıtım şekli, banka bilgisi ve daha birçok detay 3 yeni şirket için gündemde. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman? İşte, yeni halka arz takvimi...