Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
11:49
HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler halka açılıyor ve takvimde yerini alıyor. Halka arz takvimi ağustos 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Yatırım yapacaklar; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, banka bilgisi, dağıtım şekli ve lot sayısı gibi detayları değerlendiriyor. Peki; Bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri? İşte, detaylar...