HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

YENİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.halka arz oluyor.