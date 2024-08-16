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Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:49

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler halka açılıyor ve takvimde yerini alıyor. Halka arz takvimi ağustos 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Yatırım yapacaklar; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, banka bilgisi, dağıtım şekli ve lot sayısı gibi detayları değerlendiriyor. Peki; Bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri? İşte, detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Ağustos 2024 gündemdeki yerini aldı. Çeşitli şirketler, halka açılmaya devam ediyor. Listede yeni şirketler yerini alırken belirlenen bankalar üzerinden lot alınıyor. Yatırımcılar daha sonra aldıkları hisseleri borsada takip ediyor. İşte, halka arz olacak şirketler...

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

YENİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.halka arz oluyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024

Kıraç Galvaniz talep toplama işlemlerini tamamlarken Gündoğdu Gıda son gününde. Ahes Gayrimenkul'un ise tarihleri henüz belli olmadı.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Ağustos 2024

Hisse Fiyatı: 24,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 45,000,000 Lot

Bist Kodu: TCKRC

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2024 | SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama ne zaman?

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 15-16 Ağustos 2024

Hisse Fiyatı: 35,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 10,000,000 Lot

Bist Kodu: GUNDG

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