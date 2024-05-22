GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

Mayıs ayı halka arz takvimi hisse alacaklar tarafından takip ediliyor. SPK bülteni ile belli olan bilgilere göre borsa yatırımı yapmak isteyenler takvim üzerinde şirketleri kontrol ediyor. Yeni halka arzlar yatırımcıların radarına giriyor. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler neler, ne zaman talep toplanacak? İşte, halka arz takvimi ile tarihler...