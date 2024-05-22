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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:43
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?
Halka arz takvimi Mayıs 2024 yatırımcıların gündeminde. Çeşitli şirketlerin halka açıldığı sistemde bu hafta Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. talep toplamaya başladı. Hisse fiyatı, Bist kodu, lot sayısı, dağıtım şekli ve banka bilgisi her şirket için merak edilenlerin başında geliyor. Bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu ardından paylaşılıyor. Peki; bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirketler? İşte, güncel halka arz takvimi...