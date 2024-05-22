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Haberler Yaşam GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:43

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

Halka arz takvimi Mayıs 2024 yatırımcıların gündeminde. Çeşitli şirketlerin halka açıldığı sistemde bu hafta Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. talep toplamaya başladı. Hisse fiyatı, Bist kodu, lot sayısı, dağıtım şekli ve banka bilgisi her şirket için merak edilenlerin başında geliyor. Bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu ardından paylaşılıyor. Peki; bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirketler? İşte, güncel halka arz takvimi...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

Mayıs ayı halka arz takvimi hisse alacaklar tarafından takip ediliyor. SPK bülteni ile belli olan bilgilere göre borsa yatırımı yapmak isteyenler takvim üzerinde şirketleri kontrol ediyor. Yeni halka arzlar yatırımcıların radarına giriyor. Peki; bu hafta halka arz olacak şirketler neler, ne zaman talep toplanacak? İşte, halka arz takvimi ile tarihler...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

2 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre bu ay 2 yeni şirket halka açıldı. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. talep toplama tarihlerini duyurdu.

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. 22 Mayıs itibarıyla taleplerini toplamaya başladı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ise 23 Mayıs tarihlerinde halka açılacak.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

ONUR YÜKSEK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 49,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 19,730,000 Lot

Bist Kodu: ONRYT

Halka Arz Büyüklüğü: 976 Milyon TL

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ Mayıs 2024: Talep toplanıyor! Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler?

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Hisse Fiyatı: 28,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 26,000,000 Lot

Ek Pay: 5,200,000 Lot

Bist Kodu: OZYSR

Halka Arz Büyüklüğü: 873 Milyon TL

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