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Haberler Yaşam Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:46

, , Ziraat Bankası, Garanti ve diğer ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında ve kaçta kapanıyor?

29 Nisan bugün sat 19:00'da başlayacak olan tam kapanma sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettikleri sorulara netlik kazandırmak amacıyla ise tarafından genelge yayınlandı. Genelge ile de yeniden düzenleniş oldu. Bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler ise ", , ve diğer ? Bankalar tam kapanma sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olan kurum ve kuruluşlar belli olmuştu. Bu kapsamda; tam kapanmada kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında ve kapanıyor? İşte bilgiler!

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı?

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar doğrultusunda 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma ile birlikte de merak edilir hale geldi. Sokağa çıkma yasağından önce bankalarda çeşitli işlemlerini halletmek isteyenler "Bankalar tam kapanma sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bakımdan; ", , ve diğer ?" İşte genelge ile banka çalışma saatleri!

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı?

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın üçüncü gününde ile ilgili sorgulamalar epey hız kazandı. Son olarak tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre banka çalışma saatleri değişirken tüm ülkede geçerli olmak üzere tam kapanma 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek.

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Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma günleri bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bankalar saat 10.00'da açılacak. Ziraat, , , ING, Türkiye İş Bankası gibi birçok bankanın çalışma saati belli olurken kısıtlama sebebiyle açılış ve kapanış saatleri değişti.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı?

BANKALAR 10.00- 16.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK

tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer bankalar yarın açık mı?

YASAKTAN MUAF OLANLAR

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

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