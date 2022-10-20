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Haberler Yaşam Halkbank'tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 18:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 18:05

Halkbank'tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyasları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankaları da müşterileri kendi bünyesine çekebilmek için ödeme yapacağını açıkladı. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara 750 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Halbank emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.

Halkbank’tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Halkbank emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşlara ödeme yapacak olan kurum kampanya detaylarını resmi site üzerinden paylaştı. Bu kapsamda ise "Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ağustos ayından bu yana bankalar adeta promosyon yarışına girmişti. Kamu bankası, 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurmuştu. İşte 2022 Halkbank emekli promosyon ödemelerine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

Halkbank’tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Konuyla ilgili Halkbank resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

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Halkbank’tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

NE KADAR PROMOSYON ALACAĞIM?
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Halkbank’tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM'lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

Halkbank’tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

BORDRO24 NEDİR?
Bordro24; maaş, ücret, ikramiye, döner sermaye, harcırah, avans ve benzeri ödemelerinizin Halkbank Bank24'leri aracılığıyla zahmetsizce yapılmasını sağlayan çağdaş bir Halkbank hizmetidir. Bordro24 sistemi, maaşlarınızın hesaplarınıza otomatik olarak aktarılmasını sağlar.

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