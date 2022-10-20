Haberler Yaşam Halkbank'tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 18:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 18:05

Halkbank'tan emekli promosyon müjdesi: 2022 Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyasları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankaları da müşterileri kendi bünyesine çekebilmek için ödeme yapacağını açıkladı. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alan vatandaşlara 750 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Halbank emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.