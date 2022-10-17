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Haberler Yaşam Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 18:33

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

Halkbank esnaf kredisi başvuru detayları merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşa ilaç gibi gelecek olan bu düşük faizli ve uzun vadeli kredinin müjdesi bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bu açıklamanın hemen ardından ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara özel kredi ve destek paketi başvuru şartları ve tüm detaylar.

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

Esnaf kredi ve destek paketi geçtiğimiz günlerde müjdelenmişti. Halkbank'tan "Esnaflara ve Sanatkarlara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte esnaf kredisiyle ilgili merak edilen tüm bu detaylar.

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

HALKBANK'TAN MÜJDE

Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.
İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

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Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli
Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

HALKBANK ESNAF KREDİ VE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

  • Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
  • En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
  • İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler
  • Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.

Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

NASIL BAŞVURULUR?

Eğer bir Kooperatife ortak iseniz, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kooperatifçe kefalet verilen kredi talebinin Bankamızca değerlendirilerek onaylanması ve gerekli teminat koşullarının sağlanması halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Eğer bir Kooperatife ortağı değilseniz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKK kooperatifine ortak olunması gerekmektedir.

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