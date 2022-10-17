Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

Halkbank esnaf kredisi başvuru detayları merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşa ilaç gibi gelecek olan bu düşük faizli ve uzun vadeli kredinin müjdesi bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Bu açıklamanın hemen ardından ise "Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara özel kredi ve destek paketi başvuru şartları ve tüm detaylar.