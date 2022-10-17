Esnaf kredi ve destek paketi başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, ne kadar çıkıyor? Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara özel kredi kampanyası!

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.