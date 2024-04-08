Haberler
Yaşam
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
08:53
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…
Sivaslı Sümmani Karakuş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Nadir görülen kemik iliği tembelliği hastalığına yakalandığını öğrendi. İki yılda tam 120 ünite kan alan Karakuş'un iyileşmesi için tek çare ilik nakliydi. Beklediği haber ise Almanya'dan geldi… İşte doktorları bile şoke eden Karakuş'un hikayesi…