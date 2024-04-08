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Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:53

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan

Sivaslı Sümmani Karakuş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Nadir görülen kemik iliği tembelliği hastalığına yakalandığını öğrendi. İki yılda tam 120 ünite kan alan Karakuş'un iyileşmesi için tek çare ilik nakliydi. Beklediği haber ise Almanya'dan geldi… İşte doktorları bile şoke eden Karakuş'un hikayesi…

İHA
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

Sivaslı 4 çocuk babası Sümmani Karakuş, Bodrum'a bir sitenin inşaatında elektrikçi olarak çalışmak için gitti. Çalıştığı firma tarafından tüm işçilerle birlikte 3 ayda bir sağlık kontrolünden geçen ve her defasında çalışır raporu alan Karakuş'un sağlık durumu kontrollerden 15 gün sonra kötüye gitti. Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden Karakuş, memleketine geri dönünce Sivas Üniversite Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontörlerde, kemik iliğinin yeterli kan üretememesinden dolayı hastalığına Miyelodisplastik Sendrom (MDS) yani kemik iliği tembelliği hastalığına yakalandığını öğrendi.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

SON ÇARE KÖK HÜCRE NAKLİYDİ!

Sivas'ta 1,5 ay kalan Karakuş'a bu sürede 14 ünite kan daha verildi, daha büyük bir hastaneye gitmesi önerildi. Karakuş, bu öneri üzerine Antalya'ya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada da tahliller tekrarlandı ve Miyelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyuldu. 3 ay boyunca haftada bir iğne tedavisi gören Karakuş, kış başlayınca Bodrum'dan Antalya'ya gidip gelmek zor olacağı için doktorlarının önerisiyle tedavisini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde sürdürmeye başladı. Burada 7 ay kadar tedavi gören Karakuş'a, ilaçların yetmediği belirtilerek kemik iliği kök hücre nakli önerildi. Nakil için İzmir'e Acıbadem Kent Hastanesine başvuran Karakuş, Kemik İliği Nakli Merkezi'nden Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü'nün takip ve tedavisine girdi. Nakil için süreç başlatılırken, Karakuş Muğla ve İzmir'de iki hastane arasında kontrollerini sürdürdü, bu süreçte sürekli kan almaya devam etti.

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Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

LÖSEMİ TEHLİKESİ VARDI…
Sümmani Karakuş'ta görülen MDS'de kemik iliğinde yapılan kan hücrelerin olgunlaşamadığını belirten Prof. Dr. Kadıköylü, "Bu hastalarda kan yapımında azalmaya bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi) ve kan hücrelerinde kalite bozukluğu saptanır. Bu nedenle bu hücreler normal işlevlerini göremiyor. MSD zamanla lösemiye dönüşebilir" dedi.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

İKİ YILDA 120 ÜNİTE KAN ALDI!
Karakuş'a nakil yapabilmek için öncelikle endikasyon dışı kök hücre nakli onayı almaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kadıköylü şöyle konuştu:
"MDS yani kemik iliği yetersizliğinin bu tipinde kök hücre nakli endikasyonu yok. Ancak hastamız bu iki yıl boyunca 120 ünite kan almak zorunda kaldı. Ve sürekli kan alması, kanda demir birikimine yol açtı. Kemik iliğinin üretmediği kanı dışarıdan almak geçici bir çözüm olduğu gibi, daha büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkaran bir durumdu. Demir birikimi kalp yetmezliğine, karaciğerde birikerek siroza yol açabilir. Lösemiye dönüşme riski de olan hastamız için Sağlık Bakanlığına endikasyon dışı kök hücre nakli için başvurduk. Bakanlık bu tedaviyi onayladı. Bunun üzerine donör araştırmasına başladık. Ne yazık ki hastanın ailesinden uygun verici çıkmadı. Bu kez akraba dışı donör için TÜRKÖK'e başvurduk. TÜRKÖK'ten uyumlu bir verici bulundu. Hastamıza müjdesini verdik ama maalesef donör son anda vazgeçti. Bunun üzerine araştırmalarımızı yurt dışına kaydırdık. Hastamız şanslıydı, Almanya'dan uygun verici bulundu. Hastamızı nakle hazırladık ve 28 Şubat'ta kök hücre naklini gerçekleştirdik. Hastamız şimdi takip sürecinde. Lökosit üretimi iyi, eritrosit üretiminin de yeterli düzeye çıkmasını bekliyoruz. Henüz erken, beklemedeyiz. Hastamız talihsizlikler yaşadı ama sonuçta nakil gerçekleşti. Bundan sonraki sürecinde daha iyi olmasını, kemik iliğinin yeterli üretimi gerçekleştirerek hastamızın yeni tedavilere ihtiyaç duymamasını diliyoruz."

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

DOKTORLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan yaşanan bunca engel ve aksiliğe karşın umudunu hiç yitirmediğini belirten 4 çocuk babası Sivaslı Sümmani Karakuş ise "Kendimi karamsarlığı hiç bırakmadım. Bu canı bana Cenab-ı Allah verdi, şifası da er ya da geç bir yerden bulunacak dedim, buna inandım. Sonunda da oldu. Bunda doktorumun ve güler yüzlü ekibinin çok büyük emeği var, hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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