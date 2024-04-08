Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

İKİ YILDA 120 ÜNİTE KAN ALDI!

Karakuş'a nakil yapabilmek için öncelikle endikasyon dışı kök hücre nakli onayı almaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kadıköylü şöyle konuştu:

"MDS yani kemik iliği yetersizliğinin bu tipinde kök hücre nakli endikasyonu yok. Ancak hastamız bu iki yıl boyunca 120 ünite kan almak zorunda kaldı. Ve sürekli kan alması, kanda demir birikimine yol açtı. Kemik iliğinin üretmediği kanı dışarıdan almak geçici bir çözüm olduğu gibi, daha büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkaran bir durumdu. Demir birikimi kalp yetmezliğine, karaciğerde birikerek siroza yol açabilir. Lösemiye dönüşme riski de olan hastamız için Sağlık Bakanlığına endikasyon dışı kök hücre nakli için başvurduk. Bakanlık bu tedaviyi onayladı. Bunun üzerine donör araştırmasına başladık. Ne yazık ki hastanın ailesinden uygun verici çıkmadı. Bu kez akraba dışı donör için TÜRKÖK'e başvurduk. TÜRKÖK'ten uyumlu bir verici bulundu. Hastamıza müjdesini verdik ama maalesef donör son anda vazgeçti. Bunun üzerine araştırmalarımızı yurt dışına kaydırdık. Hastamız şanslıydı, Almanya'dan uygun verici bulundu. Hastamızı nakle hazırladık ve 28 Şubat'ta kök hücre naklini gerçekleştirdik. Hastamız şimdi takip sürecinde. Lökosit üretimi iyi, eritrosit üretiminin de yeterli düzeye çıkmasını bekliyoruz. Henüz erken, beklemedeyiz. Hastamız talihsizlikler yaşadı ama sonuçta nakil gerçekleşti. Bundan sonraki sürecinde daha iyi olmasını, kemik iliğinin yeterli üretimi gerçekleştirerek hastamızın yeni tedavilere ihtiyaç duymamasını diliyoruz."

