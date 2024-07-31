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Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:47

Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

Son dakika Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye öldü mü soruları gündemde! İran devlet televizyonlarında yer alan bilgilere göre İsmail Haniye hakkında son durum merak ediliyor. İsmail Haniye 'nin İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edildiği bilgisi son dakika araştırılıyor. Peki, İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? İşte, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye hakkında son dakika haberleri…

Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı evinde saldırıya uğradığı bilgisi son dakika kamuoyuyla paylaşıldı. Son dakika açıklaması sonrasında "İsmail Haniye öldü mü?" sorusu araştırılıyor. Peki, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir? Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye öldü mü?

Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE ÖLDÜ MÜ?

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

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Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye (d. 1963- ö. 30 Temmuz 2024), Filistinli siyaset adamı, Filistin Ulusal Yönetimi'nin eski başbakanı.

2017 yılından itibaren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanıdır.

Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler

1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

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