Giriş Tarihi: 31.07.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
07:47
Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında merak edilenler
Son dakika Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye öldü mü soruları gündemde! İran devlet televizyonlarında yer alan bilgilere göre İsmail Haniye hakkında son durum merak ediliyor. İsmail Haniye 'nin İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edildiği bilgisi son dakika araştırılıyor. Peki, İsmail Haniye kimdir, kaç yaşında? Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü? İşte, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye hakkında son dakika haberleri…