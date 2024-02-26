Hamile eşini ilişki sırasında boğarak öldürdü: Cani kocadan şoke eden talep!

"İSTEMEDEN OLDU" SAVUNMASI!

Y.A.M.A., mahkeme başkanının maktulün boynundaki morlukların nasıl olduğu sorusuna ise "Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Boynundaki morarmalar onu öptüğüm için olabilir. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir" diye yanıt verdi.

AVUKATINDAN 'TUTUKSUZ YARGILANSIN' TALEBİ!

Sanık avukatı Mert Ata Kılıç ise yaptığı savunmada müvekkilinin eşinin öldürmeye yönelik kasti bir eylemi olmadığını, karşılıklı eylemlerin söz konusu olduğunu belirterek, "En aleyhte değerlendirmeyle ihmali bir davranıştan söz edilebilir. Bu da müvekkilimin olay anında şok etkisiyle ambulansa haber vermemesidir. Müvekkilim ile maktule arasında yaşanan cinsel ilişki sırasında karşılıklı fantezi amaçlı eylemler söz konusudur. Müvekkilin de bahsettiği gibi maktulenin boynundaki morarmalar bundan kaynaklıdır. Suç vasfının müvekkil lehine değişme ihtimali vardır. Tutuklama, tedbirden ziyade cezalandırmaya dönüşmüştür. Bu nedenle müvekkilin şu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

ESKİ EŞTEN ŞOKE EDEN İFADE: ÇOCUĞU DÜŞÜRMEK İSTİYORDU!

Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı M.A. ise soruşturma sırasında verdiği ifadede, Y.A.M.A.'nın evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, "Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu" diye konuştu.