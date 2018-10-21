Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Olay Menteşe'de otogar ile şehitlik arasındaki ana yolda gerçekleşti. Hamile Gülşah Aksoy'un eşi, anayol kenarındaki evine uğramak için 48 AAN 859 plakalı aracını yol kenarına park etti. Şehitlik istikametine doğru ilerleyen 48 N 0187 plakalı araç sürücüsü ise park halindeki araca arkadan çarptı.