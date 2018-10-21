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neye uğradığını şaşırdı!

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 23:34
Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

'nın Menteşe İlçesinde şehitlik istikametine doğru ilerleyen aracın, ana yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Araçta kocasını bekleyen hamile kadın neye uğradığını şaşırdı.

Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Menteşe'de şehitlik istikametine doğru ilerleyen aracın, ana yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu, park halindeki aracın yolcu koltuğunda eşini bekleyen Gülşah Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

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Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Olay Menteşe'de otogar ile şehitlik arasındaki ana yolda gerçekleşti. Hamile Gülşah Aksoy'un eşi, anayol kenarındaki evine uğramak için 48 AAN 859 plakalı aracını yol kenarına park etti. Şehitlik istikametine doğru ilerleyen 48 N 0187 plakalı araç sürücüsü ise park halindeki araca arkadan çarptı.

Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Çarpmanın etkisi ile park halindeki aracın yolcu koltuğunda eşini bekleyen Gülşah Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!

Yaralılar Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, trafik bir süre tek şerit halinde ilerledi.

Hamile kadın neye uğradığını şaşırdı!
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