Hamile kadına koca şiddetti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan Dilan K., 7 ay önce görücü usulü ile tanıştığı H.K. ile dünya evine girdi. İstanbul'da yaşamaya başlayan Dilan K.'nın hayatı, iddiaya göre, gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Malatya'daki ailesi ile görüşmesine bile izin verilmeyen genç kadın, bir fırsat bulup babasına sosyal medyadan ulaşınca polisin devreye girmesi ile baba ocağına sığındı. 3,5 aylık hamile olan Dilan K., çocuk istemiyorken baskı yapıldığını, zorla hamile bırakıldığını ve eşinin annesinin de baskısına maruz kaldığını, bu süreçte hayatının cehenneme döndüğünü savundu. Ailesi ile görüşmesine izin verilmediğini anlatan Dilan K., eşinin ailesi tarafından kafasına silah dayandığını, birçok kez darp edildiğini, şikayetçi olmaması için doktora dahi götürülmediğini iddia etti