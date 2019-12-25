Hamile kadına koca şiddetti

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Dilan K., "Ölmek istemiyorum. Küçük yaşta kardeşim var, ailemin can güvenliği yok. Beni bu durumdan kurtarın. Malatya Valisine de seslenmek istiyorum, bu olayın üzerinde durulsun" dedi.



Dilan K.'nın babası Aslan Aksu da evlendikten sonra kızına ulaşamadıklarını söyledi. Birçok kez denemesine rağmen kızına ulaşamadığını ifade eden Aslan Aksu, "Kızım bir süre sonra beni aradı 'annem ve kardeşimle görüşmek istemiyorum' dedi. Kızımın baskı altında bunları söylediğini hissettim. Sonrasında ise kızım bana mesaj attı ve beni kurtar dedi. Bende hemen İstanbul'a gittim. Kızımla beni görüştürmediler bunun üzerine polis merkezine gittim ve kızımı polis ile birlikte kurtardık" şeklinde konuştu.



