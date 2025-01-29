Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Handan Ünlü, iş arkadaşı ile tartıştı. Durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Çevik ise 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu açtı. Şüpheliler pusu kurdukları ambulans şoförü Birol Ülkü'ye silahla saldırdı. İşte tüyleri diken diken eden cinayet planının detayları