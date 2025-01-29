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Haberler Yaşam Handan’ın cinayet planı: 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:04

Handan’ın cinayet planı: 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Handan Ünlü, iş arkadaşı ile tartıştı. Durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Çevik ise 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu açtı. Şüpheliler pusu kurdukları ambulans şoförü Birol Ülkü'ye silahla saldırdı. İşte tüyleri diken diken eden cinayet planının detayları

DHA
Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Handan Ünlü, iş arkadaşı ile tartıştı. Durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Çevik ise 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu açtı. Şüpheliler pusu kurdukları ambulans şoförü Birol Ülkü'ye silahla saldırdı. İşte tüyleri diken diken eden cinayet planının detayları

Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Çevik, hastaneye giderek Birol Ülkü'yü tehditler yağdırdı.

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Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

Birkaç gün sonra ise motosikletle ilerleyen Ülkü, kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçtı. Omzundan yaralanan Ülkü ise kanlar içinde yere yığıldı.

'Bitirim 3'lü sohbet grubunda cinayet planı! 4 kişi tutuklandı | Video

Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

Hastanede tedavi gören Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini anlattı.

Handan’ın cinayet planı: ’Bitirim 3’lü’ isimli sohbet grubunda şok mesajlar! Öldürene ödül...

Çevik ve Handan Ünlü kısa sürede yakalandı Suçlamaları reddeden Çevik'in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Çevik'in 'Bitirim3'lü' isimli bir sohbet grubu oluşturduğu anlaşıldı.

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