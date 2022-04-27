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Haberler Yaşam Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 16:32

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Magazin gündeminde ilk olarak Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın bir mekan çıkışı görüntüleri aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Londra'da görütülenen ikili ilişkilerini doğruladı. Erçel kısa süre önce yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile beraberlik yaşamış ve ikili dizinin final vermesiyle adeta aşklarında da final kararı almıştı. "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları yılın aşk bombasıyla ilgili yanıt aramaya başladı. İşte Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkının detayları...

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili iddiaları ile magazin gündeminden düşmüyor. Dizi setinde tanıştığı meslektaşı ile bir süre aşk yaşayan güzel oyuncu kısa süre önce Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Erçel, bu kez eski rol arkadaşı ile bir süredir anılıyor. Son olarak ikilinin Londra' "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları magazin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Yıldırım daha önce ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolundan dönmüştü. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? İşte detaylar...

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Erçel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.

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