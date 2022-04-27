Haberler
Yaşam
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
16:32
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!
Magazin gündeminde ilk olarak Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın bir mekan çıkışı görüntüleri aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Londra'da görütülenen ikili ilişkilerini doğruladı. Erçel kısa süre önce yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile beraberlik yaşamış ve ikili dizinin final vermesiyle adeta aşklarında da final kararı almıştı. "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları yılın aşk bombasıyla ilgili yanıt aramaya başladı. İşte Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkının detayları...