Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası: Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı doğrulandı!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili iddiaları ile magazin gündeminden düşmüyor. Dizi setinde tanıştığı meslektaşı ile bir süre aşk yaşayan güzel oyuncu kısa süre önce Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Erçel, bu kez eski rol arkadaşı ile bir süredir anılıyor. Son olarak ikilinin Londra' "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları magazin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Yıldırım daha önce ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolundan dönmüştü. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? İşte detaylar...