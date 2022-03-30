Haberler Yaşam Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:44

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Dizi setinde tanıştığı meslektaşı ile bir süre aşk yaşayan güzel oyuncu kısa süre önce Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu bu kez eski rol arkadaşı ile objektiflere takıldı. Görüntüler sonrası "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları magazin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Yıldırım daha önce ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolundan dönmüştü. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? İşte detaylar...