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Haberler Yaşam Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:44

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Dizi setinde tanıştığı meslektaşı ile bir süre aşk yaşayan güzel oyuncu kısa süre önce Kerem Bürsin ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu bu kez eski rol arkadaşı ile objektiflere takıldı. Görüntüler sonrası "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları magazin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere Yıldırım daha önce ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolundan dönmüştü. Peki, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? İşte detaylar...

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Magazin gündeminde Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın bir mekan çıkışı görüntüleri aşk iddiaları ile damga vurdu. Erçel kısa süre önce yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile beraberlik yaşamış ve ikili dizinin final vermesiyle adeta aşklarında da final kararı almıştı. "Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi, aşk mı yaşıyor?" soruları magazin gündinde bomba etkisi yaratan görüntülerin ardından araştırma konusu haline geldi. İşte Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşk iddiaları...

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Kerem Bürsin ile bir süre önce dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel, geçen ay bu ilişkisine nokta koymuştu.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

Çok geçmeden Hande Erçel yeni aşk bombasını patlattı!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande ve Kaan aşk mı yaşıyor? Böyle yakalandılar

HANDE ERÇEL İLE KAAN YILDIRIM GECELERDE YAKALANDI

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı.

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