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Haberler Yaşam Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 15:25

Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?

Geçtiğimiz Mart ayında ilişkilerini noktalayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin tekrardan birlikte olmalarını isteyen hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı, tekrardan birlikte mi, sevgililer mi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere kilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisi hakkında detaylar…

Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, barıştı mı, birlikteler mi sorusuna yanıt aranıyor. Geçen günlerde, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" diyen Kerem Bürsin'in, Hande Erçel ile ilişkisi açığa çıktı. Henüz ikiliden ilişkilerini doğrular nitelikte ise bir açıklama gelmedi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?

HANDE ERÇEL KEREM BÜRSİN BARIŞTI MI?

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Erçel ve Bursin geçen hafta sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da Acarloft Starbucks'ta görüldü. Oyuncuların cephesinden ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 tarihinde Bursa'nın Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tamamladı.

2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilip Türkiye Medeniyetler Kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Civilization of the World (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışmasında ikinci seçildi.

Hande Erçel, güzellik yarışmasında adını duyurmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi.

2014 yılında Show TV'de yayınlanan ve 5. bölümde sonlanan 'Çılgın Dershane Üniversitede' adlı dizide 'Meryem' karakterini oynayarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı.

2014 yılında 'Hayat Ağacı' dizisinde 'Selin Karahanlı' rolüyle ekranlara geldi.

2015 yılında 'Güneşin Kızları' aslı dizide 'Selin Yılmaz' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk oyunculuk deneyimlerinin ardından genellikle romantik komedi türündeki yapımlarda rol alan Hande Erçel, oyunculuk yeteneğinin vasat olması dolayısıyla eleştiri alsa da geniş hayran kitlesine ulaştı.

20221 yılında başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki 'Eda Yılmaz' karakteriyle büyük ilgi gördü.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?

HANDE ERÇEL DİZİLERİ

2013 - Tatar Ramazan

2013 - Çalıkuşu (Zahide)

2014 - Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem)

2014 - Hayat Ağacı (Selen Karahanlı)

2015-2016 - Güneşin Kızları (Selin Yılmaz)

2016-2017 - Aşk Laftan Anlamaz (Hayat Uzun)

2017-2018 - Siyah (İnci Hazal)

2019 - Halka (Müjde Akay)

2019 - Azize (Azize)

2020-2021 - Sen Çal Kapımı (Eda Yılmaz)

Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?
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