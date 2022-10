Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi, birlikteler mi?

HANDE ERÇEL KEREM BÜRSİN BARIŞTI MI?

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Erçel ve Bursin geçen hafta sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da Acarloft Starbucks'ta görüldü. Oyuncuların cephesinden ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 tarihinde Bursa'nın Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tamamladı.

2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilip Türkiye Medeniyetler Kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Civilization of the World (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışmasında ikinci seçildi.

Hande Erçel, güzellik yarışmasında adını duyurmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi.

2014 yılında Show TV'de yayınlanan ve 5. bölümde sonlanan 'Çılgın Dershane Üniversitede' adlı dizide 'Meryem' karakterini oynayarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı.

2014 yılında 'Hayat Ağacı' dizisinde 'Selin Karahanlı' rolüyle ekranlara geldi.

2015 yılında 'Güneşin Kızları' aslı dizide 'Selin Yılmaz' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk oyunculuk deneyimlerinin ardından genellikle romantik komedi türündeki yapımlarda rol alan Hande Erçel, oyunculuk yeteneğinin vasat olması dolayısıyla eleştiri alsa da geniş hayran kitlesine ulaştı.

20221 yılında başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki 'Eda Yılmaz' karakteriyle büyük ilgi gördü.