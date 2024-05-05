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Haberler Yaşam Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:15

Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

Toplamda 81 ilin bulunduğu ülkemizde, 922 de ilçe bulunuyor. Bazı ilçeler var ki nüfusları pek çok ilin nüfusundan fazla. Bu kapsamda il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe belirlendi. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus büyüklüğünün yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor. Peki, 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?

Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

81 ilin bulunduğu ülkemizde toplamda 922 ilçe yer alıyor. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki bazı ilçelerin nüfusları, birçok ilden bile fazla... Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacağı zaman zaman merak ediliyor. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo ekonomik koşullar gibi bazı kriterler dikkat alınıyor. İşte il olmaya aday ilçeler...

Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan "Konuşan Haritalar", il olma potansiyeli yüksek 76 ilçeyi tek tek sıraladı.

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Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

Listenin ilk sırasındaki ilçe ise herkesi şaşırttı. Peki listenin zirvesinde hangi ilçe var?

Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ

İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe şu şekilde sıralandı:

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