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Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
11:15
Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler
Toplamda 81 ilin bulunduğu ülkemizde, 922 de ilçe bulunuyor. Bazı ilçeler var ki nüfusları pek çok ilin nüfusundan fazla. Bu kapsamda il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe belirlendi. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus büyüklüğünün yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor. Peki, 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?