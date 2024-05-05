Hangi ilçe 82. il olmaya yakın? Listeyi açıkladılar: İşte il olmaya aday gösterilen ilçeler

81 ilin bulunduğu ülkemizde toplamda 922 ilçe yer alıyor. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki bazı ilçelerin nüfusları, birçok ilden bile fazla... Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacağı zaman zaman merak ediliyor. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo ekonomik koşullar gibi bazı kriterler dikkat alınıyor. İşte il olmaya aday ilçeler...