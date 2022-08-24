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Haberler Yaşam Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 09:45

Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu birçok ilden büyük. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...

Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

"Hangi ilçeler 82. il olmaya aday?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla..

Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...

Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

Yüksekova, Hakkari

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Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

Kahta, Adıyaman

Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

Edremit, Balıkesir

Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

Polatlı, Ankara

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