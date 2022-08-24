Hangi ilçeler 82. il olmaya aday? Liste belli oldu: İşte il olmaya aday ilçeler...

"Hangi ilçeler 82. il olmaya aday?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor. Özellikle bu ilçelerden bazılarının nüfusları birçok ilden bile fazla..

Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...