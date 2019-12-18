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  • Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

'nin 81 ili ve bunlara bağlı tam 922 ilçesi var. Kimi ilçelerimiz ise bazı illerimizi nüfus ve ekonomik açıdan büyük bir farkla solluyor. Bir ilçenin il olması için gereken tek şart nüfusu değil elbette. Türkiye'de tam 81 il var. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri?Yıllardır süregelen bir merak konusudur 'İl olabilecek ilçeler' ve kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. Peki verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 08:21
Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar
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Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Peki tüm bu verilere göre il olmaya en yakın ilçelerimiz hangileri? İşte o liste!

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

Hangi ilçelerimiz il olabilir? 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılmaya adaylar

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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