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Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı
Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
22:02
Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi kelime köken olarak "hedef" anlamına gelen bir okçuluk terimidir?" sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!