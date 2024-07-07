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Haberler Yaşam Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı
Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 22:02

Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi kelime köken olarak "hedef" anlamına gelen bir okçuluk terimidir?" sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı

Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen sorunun ardından araştırılmaya başladı. İşte 100 bin TL'lik o sorunun yanıtı.

Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı

HANGİ KELİME KÖKEN OLARAK HEDEF ANLAMINA GELEN BİR OKÇULUK TERİMİDİR?

İşte, şıklar:

KASIT

GAYE

MAKSAT

AMAÇ

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Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı

İŞTE CEVABI

Köken olarak amaç anlamına gelen okçuluk terimi "AMAÇ"tır.

Hangi kelime köken olarak hedef anlamına gelen bir okçuluk terimidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun cevabı
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