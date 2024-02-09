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Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:00
Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...
Türkiye, 82 iliyle adeta büyük bir mozaik. Binlerce yıllık tarihinde her bir beldenin ve şehrin tarihi bir ismi mevcut. Şehrin kurucusundan, mitolojik öykülere birbirinden farklı kökene sahip olan bu şehir isimlerinin, ardında oldukça ilginç gerçekler saklanıyor. "Hangi şehrin adı nereden geliyor?" diye merak edenler için ise işte o liste! Şehrinizin kökenini de ortaya çıkaracak o isimler...