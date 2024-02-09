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Haberler Yaşam Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:00

Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

Türkiye, 82 iliyle adeta büyük bir mozaik. Binlerce yıllık tarihinde her bir beldenin ve şehrin tarihi bir ismi mevcut. Şehrin kurucusundan, mitolojik öykülere birbirinden farklı kökene sahip olan bu şehir isimlerinin, ardında oldukça ilginç gerçekler saklanıyor. "Hangi şehrin adı nereden geliyor?" diye merak edenler için ise işte o liste! Şehrinizin kökenini de ortaya çıkaracak o isimler...

Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

ADANA

Bir efsaneye göre Uranüs'ün oğulları Adanus ile Sarus Tarsuslular ile savaşarak şu anki Adana'nın içinde olduğu bölgeyi almışlardır. Uranüs da oğullarını ödüllendirmek için Adanus'un ismini bölgeye, Sarus'un ismini de şu an Seyhan olarak bilinen nehre vermiştir.

Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

ADIYAMAN


İki vadi arasında bulunan şehre önceki zamanlarda güzel vadi anlamına gelen Vadi-i Leman deniyordu. Zaman içerisinde söylemde oluşan değişiklikle Vadi-i Leman Adıyaman'a dönüşmüştür. 1.Selim zamanından beri şehre Adıyaman denmektedir.

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Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

3-AFYONKARAHİSAR

Hisar kelimesi kuşatma anlamına gelmektedir, karahisar ise acılarla, zorluklarla elde edilen yer anlamında kullanılır. Bu bölge de zorluklarla elde edildiği için ilk zamanlarda karahisar olarak anılmaktaymış. Zaten bölgede de inşa edilmiş kaleler vardır. Osmanlı döneminde de bu bölge karahisar olarak biliniyormuş.

1061 yılında bölgede afyon yetiştirilmesi ile karahisar kelimesinin önüne afyon eklenmiş, daha sonrasında yeniden çıkarılmıştır. 2005 yılına kadar da Afyon olarak bilinen şehrin ismine karahisar yeniden getirilmiştir.

Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

4-AĞRI

Eskiden ''Karakilise'' ve ''Karaköse'' ismi ile bilinen şehir daha sonrasında Ağrı ismini almıştır. Eskiden pek çok kiliseye ev sahipliği yapan şehirde siyah taşlardan örülmüş bir kilise bulunuyordu. Karakilise ismi ile pek çok yer olduğu için Karaköse daha sonrasında Ağrı ismi kullanıldı.

Ağrı ismi de Ağrı Dağı'ndan gelmektedir. Ağrı Dağı'nın ismi de bölgedeki Ararat Dağı'nın zaman içerisinde Aran ve daha sonra Ağrı halini alması ile oluşmuştur.

Hangi şehrin adı nereden geliyor? Gerçek bildiğimizden farklıymış: Duyanlar şoke oluyor...

5-AMASYA
M.Ö. birinci asırda yaşayan tarihçi Strabon'a göre bölgeyi kuran Amazonların kraliçesi Amasis, şehre Amasis anlamına gelen ''Amaseia'' ismini vermiştir. Yıllarca bu isimle anılan şehir zaman içerisinde Amasya'ya evrilmiştir.

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