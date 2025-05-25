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Haberler Yaşam Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 23:01

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? için araştırmalar başladı. İşte o 500 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Milyoner'de sorulan soruya yanıt bekleniyor. Peki, Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? İşte cevabı

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

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Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

A-Batman

B-Spider-man

C-Superman

D-Thor

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

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