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Giriş Tarihi: 20.08.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 11:28

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

Anadolu toprakları, binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türkler ise tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Göktürk, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük Türk devletleri imparatorluk seviyesine ulaştı. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Türk boylarının il il dağılımı sık sık merak konusu oldu. Peki hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı...

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

Türkler yüzyıllar boyunca dünya tarihine damga vurdu. Farklı coğrafyalarda göçebe olarak hayat süren Türklerin çeşitli coğraflara damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

M.Ö. 204 - M.S. 216 Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

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Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU - 552 - 743

Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe olarak kurulan Göktürkler Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla Asya bozkırlarında yaşayan Aşina (Hun topluluğu) kabilesine dayanır.

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