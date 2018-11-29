Hangi ülke ne kadar dindar?

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar... 66 JAPONYA Dindar bir insanım: 13% Dindar değilim: 31% Ateistim: 29% Yanıt yok: 26% 65 İSVEÇ Dindar bir insanım: 22% Dindar değilim: 55% Ateistim: 18% Yanıt yok: 5% 64 ÇEKYA Dindar bir insanım: 24% Dindar değilim: 47% Ateistim: 25% Yanıt yok: 3% 63 BİRLEŞİK KRALLIK Dindar bir insanım: 27% Dindar değilim: 58% Ateistim: 11% Yanıt yok: 3% 62 ESTONYA Dindar bir insanım: 28% Dindar değilim: 50% Ateistim: 10% Yanıt yok: 12%