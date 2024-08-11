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Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:50

Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna cevap!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi üllekede idam cezası hala yasaldır ve 2000'den beri 98 kişi idam edilmiştir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna cevap!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 'Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000'den beri 98 kişi idam edilmiştir?'200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. İşte yanıtı!

Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna cevap!

Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000'den beri 98 kişi idam edilmiştir?

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Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna cevap!

A-MEKSİKA

B-TÜRKMENİSTAN

C-JAPONYA

D-ARJANTİN

Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusuna cevap!

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