Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
00:49
Hangi ülkede idam cezası hala yasaldır ve 2000’den beri 98 kişi idam edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangi üllekede idam cezası hala yasaldır ve 2000'den beri 98 kişi idam edilmiştir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı