Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

Hangi ülkelere var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

haberleri... Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından ülkeler de sıkı güvenlik tedbirleri almaya başladı. Alınan tedbirlerden birisi de oldu. Türkiye, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'nin yanı sıra 3 ülke ile daha uçuşları askıya aldı. Peki, hangi ülkelere seyahatler durduruldu? İşte, uçuş yasağı getirilen ülkeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:49
Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

Hangi ülkelere var sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öyle ki, yurt dışına seyahat etmeyi düşünenler, konuya yönelik gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği gibi, koronavirüs, İngiltere'de bir kez daha mutasyona uğradı. Bu gelişme tüm dünyayı şoke ederken ek güvenlik önlemleri de peş peşe geldi. İlk önlem alan ülkelerden birisi olan Türkiye, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu toplamda dört ülke ile seyahatleri askıya aldı. Peki, uçuşlar iptal mi oldu? Hangi ülkelere uçuş yasağı var? İşte, olan ülkeler listesi...

Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçuşları durdurulan ülkelerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şunları ifade etti;

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

Türkiye'ye gelmekte olan uçaklarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

BİLETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

SHGM'DEN AÇIKLAMA

İngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak SHGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.

Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

İNGİLTERE'YE HANGİ ÜLKELERDEN UÇUŞLAR YASAKLANDI?

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan "B117" adlı koronavirüs (Kovid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı.

İngiltere'den yapılan uçuşlar İspanya, Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 30'u aşkın ülke tarafından askıya alındı.

Gıda ve diğer malzemelerle yüklü TIR'ların iki ülke arasındaki sınırda kuyruk oluşturduğu Fransa ise İngiltere ile olan sınırını kamyon ve feribotları da kapsayacak şekilde 48 saat süreyle kapatmıştı.

SON DAKİKA