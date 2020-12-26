Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Uçuşlar iptal mi? Uçuş yasağı getirilen ülkeler listesi!

İNGİLTERE'YE HANGİ ÜLKELERDEN UÇUŞLAR YASAKLANDI?
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan "B117" adlı koronavirüs (Kovid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı.
İngiltere'den yapılan uçuşlar İspanya, Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 30'u aşkın ülke tarafından askıya alındı.
Gıda ve diğer malzemelerle yüklü TIR'ların iki ülke arasındaki sınırda kuyruk oluşturduğu Fransa ise İngiltere ile olan sınırını kamyon ve feribotları da kapsayacak şekilde 48 saat süreyle kapatmıştı.