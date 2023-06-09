Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türleri hakkında ipucu veriyor

T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüzü ortaya çıkardığını biliyor muydunuz? Evet evet yanlış duymadınız. Bu test, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler hale gelmiş durumda. İddiaya göre 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaranızı ezberleme kombinasyonunuz zeka türünüz hakkında ipucu veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycı, bazıları ise sportif veya müzikal zekalı çıkıyor. Peki, T.C. kimlik numarasını ezberleme şekline göre sen hangi zeka türüne sahipsin?