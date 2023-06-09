Hangi zeka türüne sahipsin? T.C. kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türleri hakkında ipucu veriyor

T.C. NUMARASI EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ

11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numarasını ezberleme şeklinin kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları verdiği söyleniyor.

Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. Uzmanlar, sadece T.C. kimlik numarasını ezberleme becerisinin bu tür zeka yeteneklerini ölçmek için yeterli bir gösterge olmadığını söylüyor.

2+2+2+2+3 (ANALİTİK ZEKA)

Bu zeka tipine sahip kişiler, klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüler oldukça karmaşık olsa bile çözmenin bir yolunu bulur.

Bilgisayar programlama - algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır.

Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.