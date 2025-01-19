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Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:34

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler

A- VATİKAN

B- PORTO RİKO

C-SAN MARİNO

D- MONAKO

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler

DOĞRU CEVAP: PORTO RİKO

Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler
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