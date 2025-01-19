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Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
21:34
Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? Vatikan, Porto Riko, San Marino, Monako... İşte özerk devletler
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangisi bağımsız, egemen bir devlet değil, özerk bir devlettir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...