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Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 21:56

Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister'de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? " sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Hangisi Batı Afrika’da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister’de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? " sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Hangisi Batı Afrika’da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister’de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?

A- Dali

B- Bali

C- Yali

D- Mali

İşte, yanıtı...

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Hangisi Batı Afrika’da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister’de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak ister'de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

Cevap D şıkı Mali'dir!

Hangisi Batı Afrika’da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister’de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...
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