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Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister'de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
21:56
Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Kim Milyoner Olmak ister'de 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı...
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 29 Aralık 2024 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? " sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...