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Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
22:39
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?
Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (11 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazandıracak olan soruyu açtıran Batu Alıcı tekrar koltuğa geçerek en kritik soruyu doğru yanıtlamaya çalıştı. Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri ile ilgili olarak Batu Alıcı'ya yöneltilen 1 Milyon TL'lik Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? Milyoner sorusu izleyenler tarafından da şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı ve Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri