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Giriş Tarihi: 04.08.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:41

Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangisi on kelimesinin sözlük tanımlarından biridir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı

Hangisi on kelimesinin sözlük tanımlarından biridir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen sorunun ardından araştırılmaya başladı. İşte 300 bin TL'lik o sorunun yanıtı.

Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı

HANGİSİ ON KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMIDIR?

İşte şıklar;

Beşin iki katı

On birden bir eksik

Dokuzdan bir artık

Birin on katı

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Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı

İŞTE CEVABI

On kelimesinin sözlük tanımlarından birisi de dokuzdan bi artıktır.

Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı
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