Giriş Tarihi: 04.08.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
23:41
Hangisi on kelimesinin sözlük tanımıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Hangisi on kelimesinin sözlük tanımlarından biridir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!