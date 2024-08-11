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Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:52

Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte cevap!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte cevap!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 300 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte yanıtı!

Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte cevap!

Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?

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Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte cevap!

A-BAHREYN

B-FAS

C-ÜRDÜN

D-TÜRKİYE

Hangisinin bilinen petrol rezervi, diğer üçünün bilinen petrol rezervlerinin toplamı yaklaşık iki katıdır?İşte cevap!

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