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Haberler Yaşam Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 22:00

Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisinin nüfusu daha fazladır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı!

Hangisinin nüfusu daha fazladır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen sorunun ardından araştırılmaya başladı. İşte 200 bin TL'lik o sorunun yanıtı.

Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı!

HANGİSİNİN NÜFUSU DAHA FAZLADIR?

İşte şıklar

Birleşik Krallık

Fransa

Türkiye

Almanya

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Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı!

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TÜRKİYE

Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı!
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