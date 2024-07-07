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Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
22:00
Hangisinin nüfusu daha fazladır? İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisinin nüfusu daha fazladır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!