Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya"Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?" sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…