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Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
22:03
Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...