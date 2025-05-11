Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 22:03

Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya"Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?" sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?

CEVABI: Jül Sezar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?