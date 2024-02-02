Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Amasya ve Çorum haric), Marmara'nın doğusu, İstanbul, Antalya, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.