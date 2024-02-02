Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 20:13

Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Ankara'nın aralarında olduğu birçok ilde sağanak beklenirken, bazı illerde de kar yağışının etkili olması öngörülüyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Amasya ve Çorum haric), Marmara'nın doğusu, İstanbul, Antalya, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji’den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA