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Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
20:13
Haritalı hava durumu raporu paylaşıldı: Meteoroloji'den birçok il için kar ve sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Ankara'nın aralarında olduğu birçok ilde sağanak beklenirken, bazı illerde de kar yağışının etkili olması öngörülüyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...