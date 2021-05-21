Türk televizyonları Bozkır Arslanı Celaleddin dizisine merhaba demeye hazırlanıyor. Tarihe ışık tutacak yapımlardan birisi olan Bozkır Arslanı Celaleddin, sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriyor. Moğolların'ın kurucusu Cengiz Han ile Harzemşahlar'ın efsanevi hükümdarı Celaleddin Harzemşah arasındaki mücadeleyi anlatan dizi, ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Bu noktada, Harzemşahlar Devleti hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Harzemşahlar Devleti nerede kuruldu, kim kurdu ve kim yıktı soruları, yoğun olarak araştırılıyor. Harezmşahlar olarak da anılan Harzemşahlar, Türk-İslam devletlerindendir. Harzemşahlar'ın kurucusu Kutbeddin Muhammed Harezmşah'dır. İşte, Harzemşahlar'ın özellikleri, kurucusu ve diğer özet bilgiler...