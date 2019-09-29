Hasankeyf'e veda!

YENİ İLÇE YENİ SORUN
Hasankeyf'in Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşulan evlerinde tek bir gündem konusu var. İlçenin bütün evlerinde, sokaklarında, kahvehanelerinde taşınma işinin nasıl olacağı konuşuluyor. Geride evlerini, hayatlarını, hayallerini, alışkanlıklarını bırakan insanlar, bir ilçeden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. İlçenin taşınacağı yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından yapılan 710 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Evlerini teslim alan Hasankeyfliler, yeni evlerinde birçok sorun olduğunu ifade ederek sorumluları suçluyor. Yeni Hasankeyf'te alt yapının yetersiz, yolların sorunlu olduğunu söyleyen Şevkiye Varol, "Ben evime 1 ay önce taşındım. Bahçem arazinin yapısından dolayı toprak doluydu. Kepçe ile düzelttirdim. Musluklarım çalışmıyor, giderlerim çalışmıyor. Dolaplarım sorunlu. Evin içinde birçok sorun var. Evim için bugüne kadar 33 bin TL harcadık. Ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.