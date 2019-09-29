Hasankeyf'e veda!

"SON GÜN 8 EKİM"

Ilısu Barajı'nın sularının 2 ay içinde Hasankeyf'e ulaşacağını ifade eden DSİ 16. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, DSİ tarafından yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a bildi verdi. Demir şunları söyledi: Yukarı Hasankeyf, Küçük Saray, Büyük Saray ve Ulu Cami'nin üzerine kurulduğu ana kaya kütlesinin Ilısu Barajı'ndan olumsuz etkilenmemesi için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik. 4 milyon metreküplük devasa bir dolgu yaptık. Hasankeyf'i koruma altına alıyoruz. Çökme olmasın diye mağaraları dolduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar Kültür Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay alarak gerçekleştiriyoruz. Hasankeyf'teki vatandaşlarımıza taşınmaları için 8 Ekim'e kadar tarih verdik. Evler ve dükkanlar taşındıktan sonra son olarak El Rızk Camisi'ni de tamamlayıp bölgedeki kurtarma işimizi tamamlayacağız. Biz burada bir yandan Türkiye'nin dördüncü büyük barajını yaparken diğer yandan da kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve Hasankeyf'in Antik kentini bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.