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Hasankeyf'e veda!

Dicle Nehri'nde sular yükseliyor. Nehrin geçtiği , , Mardin, ve 'ı kapsayan 12. 3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Eski ilçe merkezine 1,5 km uzaklıktaki Raman Dağı eteklerine inşa edilen yeni Hasankeyf'e taşınma heyecanı yaşanıyor.

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.09.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 12:48
Hasankeyf'e veda!

Dicle Nehri'nde sular yükseliyor. Nehrin geçtiği , , Mardin, ve illerini kapsayan 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Eski ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıktaki Raman Dağı eteklerine inşa edilen yeni Hasankeyf'te ise hala birçok eksik var. Bazıları hala ev ve ahır olarak kullanılan Hasankeyf'teki binlerce mağara kısa bir süre sonra sular altında kalacak.

Hasankeyf'e veda!

Sonbaharı fırsat bilip tur otobüsleri ile Güneydoğu'yu gezen turistler, Hasankeyfli çocukların çaldığı kemençe ve darbuka ile kendinden geçercesine göbek atarken tarihi ilçede yaşayan 3 bin kişi evleri su altında kalmadan önce Hasankeyf'ten ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak Hasankeyf'te ilçe sakinlerine evlerini boşaltmaları için 8 Ekim'e kadar süre verildi. Su gelmeden önce evlerini taşımak isteyen ilçe sakinleri ise evlerinin eksiklerini gidermek için eski ve yeni yerleşim alanları arasında mekik dokuyor.

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Hasankeyf'e veda!

ÖNCE MEZARLAR TAŞINDI

Hasankeyf'te yaşayanlar, evlerinden önce mezarlarını yeni Hasankeyf'e taşıdı. Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa defnedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarını tutamadı. Mezarlarımızı su altında bırakmak istemedik diye konuşan Ahmet Tapkan, "Annem ve babamın mezarı burada. Babam 1964, annem ise 1982 yılında vefat etti. Onları da kendimizle birlikte yeni Hasankeyf'e götüreceğiz. Üstünden yıllar geçse de insanın anne ve babasının kemiklerini görmesi çok zor. Sanki yeni vefat etmişler gibi. Burada su altında kalmasına razı gelmedik. DSİ'ye taşıma için başvurduk" dedi.

Hasankeyf'e veda!

YENİ İLÇE YENİ SORUN

Hasankeyf'in Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşulan evlerinde tek bir gündem konusu var. İlçenin bütün evlerinde, sokaklarında, kahvehanelerinde taşınma işinin nasıl olacağı konuşuluyor. Geride evlerini, hayatlarını, hayallerini, alışkanlıklarını bırakan insanlar, bir ilçeden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. İlçenin taşınacağı yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından yapılan 710 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Evlerini teslim alan Hasankeyfliler, yeni evlerinde birçok sorun olduğunu ifade ederek sorumluları suçluyor. Yeni Hasankeyf'te alt yapının yetersiz, yolların sorunlu olduğunu söyleyen Şevkiye Varol, "Ben evime 1 ay önce taşındım. Bahçem arazinin yapısından dolayı toprak doluydu. Kepçe ile düzelttirdim. Musluklarım çalışmıyor, giderlerim çalışmıyor. Dolaplarım sorunlu. Evin içinde birçok sorun var. Evim için bugüne kadar 33 bin TL harcadık. Ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

Hasankeyf'e veda!

"SORUNLAR ZAMANLA GİDERİLECEK"
Yeni ilçedeki sorunları gidermek için Eksik Tespit Merkezi kurduklarını ifade eden TOKİ müşavir firma temsilcisi Cihan Ergül, "Bugüne kadar 340 aileye evlerini teslim ettik. Bu aileler evlerini eksiksiz aldıklarına dair teslim tutanaklarını imzaladı. Bazı yerlerde sıkıtılar var. Bir evi değil koca bir ilçeyi taşıyoruz. Bunun için Eksik Tespit Merkezi kurduk. Vatandaşlarımız eksiklerini, talepleri bize iletiyor. Bizde sırayla hepsine çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Hasankeyf'e veda!

ARKEOPARK YAPILACAK

Hasankeyf'te tarihi yapıların taşınmasına yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Hasankeyf'in en güzel sembollerinden biri olan Zeynel Bey Türbesi bir süre önce yeni yerleşim yerine büyük bir törenle taşınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camisi yeni yerlerine taşındı. Er Rızk Camisi de tarihi çarşıdaki dükkanların yıkılmasının ardından 2 hafta içinde taşınması planlanıyor. Eserlerin taşınmasın ardından yeni Hasankeyf'e içinde müzenin de bulunduğu Arkeopark yapılacak.

Hasankeyf'e veda!

"SON GÜN 8 EKİM"

Ilısu Barajı'nın sularının 2 ay içinde Hasankeyf'e ulaşacağını ifade eden DSİ 16. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, DSİ tarafından yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a bildi verdi. Demir şunları söyledi: Yukarı Hasankeyf, Küçük Saray, Büyük Saray ve Ulu Cami'nin üzerine kurulduğu ana kaya kütlesinin Ilısu Barajı'ndan olumsuz etkilenmemesi için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik. 4 milyon metreküplük devasa bir dolgu yaptık. Hasankeyf'i koruma altına alıyoruz. Çökme olmasın diye mağaraları dolduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar Kültür Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay alarak gerçekleştiriyoruz. Hasankeyf'teki vatandaşlarımıza taşınmaları için 8 Ekim'e kadar tarih verdik. Evler ve dükkanlar taşındıktan sonra son olarak El Rızk Camisi'ni de tamamlayıp bölgedeki kurtarma işimizi tamamlayacağız. Biz burada bir yandan Türkiye'nin dördüncü büyük barajını yaparken diğer yandan da kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve Hasankeyf'in Antik kentini bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

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