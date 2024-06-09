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Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 12:52

Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Samsun'da hasta yakını dehşet saçtı. Doktorun burnu kırıldı. Talihsiz adam, yaşananları şöyle anlattı…

İlhan DEMİRCİOĞLU
Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Samsun'da 2 yaşındaki M.D.İ. adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı. Acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt, çocuğun çekilen tomografisini inceleyeceği sırada çocuğun babası H.İ. ile kardeşi Ş.İ.'nin saldırısına uğradı.

Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Doktorun odasındaki bilgisayar yere düşüp zarar görürken, Dr. Kurt saldırıyı yara almadan atlattı. Hastaneye polis sevk edildi. Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Hasta yakını, yumrukladığı doktorun burnunu kırdı | Video

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Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan Dr. Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası, Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü.

Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasta yakını dehşeti: Doktorun burnunu kırdı!

Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı.

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