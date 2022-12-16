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Haberler Yaşam Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:40

Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

İstanbul Esenyurt'ta inanılmaz bir olay meydana geldi. Özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelendi. Başhekim, doktor için "Ben bu adamı tanımıyorum" dedi. Gerçek ise herkesi şoke etti…

Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

Akılalmaz olay, dün gece Esenyurt'taki özel bir hastanede yaşandı. Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

Bu isteğe doktorun "Hayır" cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.

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Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

DOKTORUN HASTANEDE KAYDI YOK
Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.

Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

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