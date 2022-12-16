Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!

Akılalmaz olay, dün gece Esenyurt'taki özel bir hastanede yaşandı. Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü. Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.