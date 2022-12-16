Haberler
Yaşam
Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
11:40
Hasta yakını doktordan şüphelendi: Başhekim ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi! Gerçek herkesi şoke etti!
İstanbul Esenyurt'ta inanılmaz bir olay meydana geldi. Özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelendi. Başhekim, doktor için "Ben bu adamı tanımıyorum" dedi. Gerçek ise herkesi şoke etti…