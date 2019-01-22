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Hastane bahçesinde dehşet

Cebinde boşanma kağıdı bulunan Ahmet Eröz, Bağcılar Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı intihar girişiminde bulundu

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.01.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 17:04
Hastane bahçesinde dehşet

Olay, saat 15.00 sıralarında ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

Hastane bahçesinde dehşet

Edinilen bilgilere göre, cebinde eşinden boşanma kağıdı bulunan (35), hastane bahçesine gelerek burada bir süre vakit geçirdi.

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Hastane bahçesinde dehşet

Çevredeki vatandaşların yanında silah olduğunu görüp Eröz'den şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi.

Hastane bahçesinde dehşet

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Eröz, silahını göğsüne dayayarak girişiminde bulunmak istedi. Ekiplerin çabaları yetersiz kalınca Eröz, silahla göğsüne ateş ederek kanlar içinde yere yığıldı.

Hastane bahçesinde dehşet

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle , ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eröz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane bahçesinde dehşet

Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir silah ve boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor

Hastane bahçesinde dehşet
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