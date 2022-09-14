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Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladılar!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
23:26
Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladılar!
Esenyurt'ta hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzüntülerini dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi.