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Haberler Yaşam Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladılar!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 23:26

Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladılar!

Esenyurt'ta hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzüntülerini dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladılar!

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.

Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladılar!

Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

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Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladılar!

Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladılar!

Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Hastanede kahreden son! Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladılar!

Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

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