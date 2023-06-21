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Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği 'dedektif profesör' ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
07:36
Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği 'dedektif profesör' ortaya çıkardı
Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da bulunan bir hastanede kemoterapi gören kanser hastalarına ilaçla su enjekte edildiği ortaya çıkması üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheliye operasyon yapıldı. Tedavi sonuçlarını özel doktoruna gösterince, ilaç yerine su enjekte edildiği ortaya çıktı. Talihsiz adam, şüpheliler hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan şikayetçi oldu.