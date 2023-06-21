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Haberler Yaşam Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği 'dedektif profesör' ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 21.06.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 07:36

Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği 'dedektif profesör' ortaya çıkardı

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da bulunan bir hastanede kemoterapi gören kanser hastalarına ilaçla su enjekte edildiği ortaya çıkması üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheliye operasyon yapıldı. Tedavi sonuçlarını özel doktoruna gösterince, ilaç yerine su enjekte edildiği ortaya çıktı. Talihsiz adam, şüpheliler hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan şikayetçi oldu.

ATAKAN IRMAK
Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

İstanbul'da bulunan bir hastanede testis kanseri tedavisi gören hastaya yanlış uygulama yapıldığı ortaya çıktı. Özcan K., isimli vatandaş 2021 yılından beridir bir hastanenin Onkoloji bölümünde testis semimom kanseri tedavisi görüyordu.

Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

Hastalığından kurtulmak için hastane doktorları Özcan K.'ye kemoterapi uygulamaya başladı. Yapılan tedavi sonrası Mayıs 2022 yılında yapılan tetkiklerde hastanın karın bölgesinde 2.5 santimetrelik kitle tespit edildi.

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Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SAÇ VE KAŞLARINI DÖKMEDİ
Doktorlar hastanın ameliyat edilmesine karar verdi. 2 Temmuz günü ameliyat olan Özcan K., karnında bulunan kitleden kurtuldu ancak doktorları kanında bulunan canlı hücrelerin yok olması için 2 kür daha kemoterapi uygulanmasını istedi.

Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

Özcan K., 2 kür kemoterapi almasına rağmen vücudunda herhangi bir saç yada kaş döküntüsü yaşamadı. Üstüne üstlük bir de geçtiğimiz mart ayında tedavi gördüğü hastanede kanser hastalarına kemoterapi yerine su enjekte eden 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini duyunca şüpheleri arttı.

Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

Çünkü şüpheliler değeri 10 bin ile 90 bin lira arasında değişen kanser ilaçlarını, eczacılara ve ecza depolarına yüklü miktarda para karşılığında satıyordu. Kamu zararı ise yaklaşık 5 milyon liraydı.

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