Hastanede kemoterapi skandalı! Gerçeği ’dedektif profesör’ ortaya çıkardı

Özcan K., 2 kür kemoterapi almasına rağmen vücudunda herhangi bir saç yada kaş döküntüsü yaşamadı. Üstüne üstlük bir de geçtiğimiz mart ayında tedavi gördüğü hastanede kanser hastalarına kemoterapi yerine su enjekte eden 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini duyunca şüpheleri arttı.



