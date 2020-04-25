Hatay, Adana imsakiye ile iftar vakti! 2020 Hatay ve Adana’da sahur ve iftar saati kaçta?

Özellikle de akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber binlerce Müslüman Hatay ve Adana'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. 2020 yılı imsakiye takvimine il il iftar ve sahur saatlerine Sabah.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz gibi haberimizin devamından da bu iki ilimizin imsakiyesine de ulaşabilirsiniz. Buna göre; Hatay ve Adana'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte Hatay, Adana imsakiye ile iftar vakti…

HATAY VE ADANA 2020 İMSAKİYELERİ: SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Hatay ve Adana'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…