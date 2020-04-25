Hatay ve Adana'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu akşam ezanına yani 2020 Ramazan'ının ilk iftarına sayısı saatler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler. Peki, 2020 Hatay ve Adana'da sahur ve iftar saati kaçta? Adana, Hatay imsakiye ile iftar vakti ile ilgili her şey haberimizde!