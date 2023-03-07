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HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 07.03.2023 01:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:34
HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler
Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Hatay Yayladağı merkezli artçı bir deprem yaşandı. Yaşanan asrın felaketi sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Sarsıntıyı hissedenler az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Hatay deprem büyüklüğü ve merkez üssü açıklandı!