HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

Hatay deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Büyük Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesi içerisinde yer alan Yayladağı merkezli deprem bölge halkını korkuttu. İşte, 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Hatay deprem merkez üssü ve büyüklüğü...