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Haberler Yaşam HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 07.03.2023 01:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:34

HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Hatay Yayladağı merkezli artçı bir deprem yaşandı. Yaşanan asrın felaketi sonrası bölgede artçılar devam ediyor. Sarsıntıyı hissedenler az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Hatay deprem büyüklüğü ve merkez üssü açıklandı!

HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

Hatay deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Büyük Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesi içerisinde yer alan Yayladağı merkezli deprem bölge halkını korkuttu. İşte, 7 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Hatay deprem merkez üssü ve büyüklüğü...

HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 23:52'de meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Ardından Defne merkezli deprem 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremler yaklaşık yerin 7 km altında kaydedildi.

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HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

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HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY’DA ŞİDDETLİ DEPREM SON DAKİKA: Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Mart AFAD ve Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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