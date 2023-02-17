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Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
09:14
Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Hatay'da hasarın Kahramanmaraş'tan daha ağır olmasının nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle açıkladı.