Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:14

Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Hatay'da hasarın Kahramanmaraş'tan daha ağır olmasının nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle açıkladı.

SABAH İNTERNET
Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremin 12. gününde bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tam 'umut bitti' derken 261 ve 268. saatte gelen mucize kurtuluşlar görenleri hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor.

Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Depremin etkilediği yerlerden biri de tarihi dokusuyla bilinen Hatay. Asrın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ili etkileyen depremler özellikle şehrin Kırıkhan ilçesini yerle bir etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş olmasına rağmen Hatay'ın niçin bu kadar çok yıkıma uğradığı ise merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından durumu açıkladı.

Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Deprem odağındaki ivme algısına dair bir grafik paylaşan Ercan, "Kahramanmaraş Pazarcık deprem odağındaki ivme algısı (785 cm/sn2) ile Hatay Defne ölçüm durağında algılanan yüksek ivme(1352 m/sn2). Hatay'daki vuruş gücü, Kahramanmaraş'daki vuruş gücünden daha büyük? Neden? İşte Hatay'ın daha çok yıkım görmesindeki neden bu." sözlerine yer verdi.

Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Adeta enkaza dönen Hatay'da dün 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

SON DAKİKA