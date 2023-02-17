Hatay neden bu kadar çok yıkıma uğradı? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan belgelerle anlattı

Deprem odağındaki ivme algısına dair bir grafik paylaşan Ercan, "Kahramanmaraş Pazarcık deprem odağındaki ivme algısı (785 cm/sn2) ile Hatay Defne ölçüm durağında algılanan yüksek ivme(1352 m/sn2). Hatay'daki vuruş gücü, Kahramanmaraş'daki vuruş gücünden daha büyük? Neden? İşte Hatay'ın daha çok yıkım görmesindeki neden bu." sözlerine yer verdi.