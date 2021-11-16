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Haberler Yaşam Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:02

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Hatay’da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Hatay’da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

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Hatay’da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü.

Hatay’da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Hatay’da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

'İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN'

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

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