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'da bir hayatının şokunu yaşadı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:51
Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

'da bir , park etmek istediği aracı ile birlikte apartman boşluğuna düştü.

Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 07 LID 45 plakalı otomobiliyle oturduğu sokağa gelen adı açıklanmayan kadın, aracını park etmek istedi.

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Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Ancak, panikleyen kadın yoldan yaklaşık 2 metre aşağıda olan apartman boşluğuna aracıyla birlikte düştü.

Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Yanında çocuğu da olduğu belirtilen çevredekilerin yardımı ile araçtan çıktı.

Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Çocuk ve kadın sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Apartman boşluğuna düşen araç ise olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hatay'da bir kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı
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